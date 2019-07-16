В Вене пройдет выставка «Караваджо & Бернини»

Вторник, 16 Июль 2019 Мир Мир

В Вене пройдет выставка «Караваджо & Бернини»

С 15 октября 2019 до 19 января 20120 г. в Музее истории искусств Вены состоится выставка «Караваджо & Бернини».

Основу экспозиции составляют новаторские произведения художника Микеланджело Мериси да Караваджо (1571–1610) и скульптора Джана Лоренцо Бернини (1598–1680). Впервые работы двух протагонистов с мировыми именами, каждый из которых по-своему повлиял на формирование европейского искусства, представлены вместе на одной выставке. Их связывает внимание к реалистичному изображению природы и пафоса великих чувств, пишет euromag.ru.

Несмотря на то, что Музей истории искусств располагает самой обширной и ценной коллекцией работ Караваджо и его последователей за пределами Италии, до сих пор в Австрии ни разу не проводилось выставки, посвященной этому художнику и его времени. Здесь также едва ли можно было встретить произведения представителя более позднего поколения – скульптора Жана Лоренцо Бернини, чье искусство также оказало влияние на австрийское барокко.

Выставка прослеживает феномен эпохи расцвета барокко и знакомит с новаторским искусством Рима того времени.

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