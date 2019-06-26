В венском музее Альбертина пройдет выставка Дюрера

Среда, 26 Июнь 2019 Мир Мир

В венском музее Альбертина пройдет выставка Дюрера

C 20 сентября 2019 до 6 января 2020 г в музее Альбертина пройдет большая выставка Альбрехта Дюрера.

Альбертина насчитывает почти 140 работ Альбрехта Дюрера и обладает самой внушительной коллекцией его рисунков в мире. На выставке, дополненной экспонатами из зарубежных коллекций, центральное место займут рисунки Дюрера, которые имеют такое же значение в его творчестве, как живопись и гравюры.

Дюрер — немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим ее на уровень настоящего искусства, пишет euromag.ru.

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