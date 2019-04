В Версале впервые пройдет рейв вечеринка

8 июня в бывшей резиденции французских королей пройдет необычная вечеринка. Впервые в Версале будет играть электронная музыка в рамках события «Versailles Electro». Пишет портал Buro 24/7.

Хэдлайнером вечера станет француз Busy P, известный как менеджер группы Daft Punk. Также под открытым небом выступят So Me, Myd, and Breakbot x Irfane, пишет euromag.ru.

Самый дешевый билет стоит всего 22 евро, за 60 евро можно пройти в VIP-зону, за 160 евро — в особую VIP-зону и получить доступ к бару.

Вход гостям до 18 лет разрешен только в сопровождении родителя или совершеннолетнего.