В WhatsApp обнаружили надоедливую ошибку

Пятница, 01 Июнь 2018 Мир Мир

В WhatsApp обнаружили надоедливую ошибку

Часть пользователей WhatsApp заявила, что не видит отправителя сообщений, когда получает уведомления на заблокированном смартфоне.

Согласно жалобам юзеров, на экране высвечивается лишь надпись «Сообщение», однако невозможно сразу определить, от кого оно пришло, а также увидеть его содержимое. Поэтому пользователям приходится открывать WhatsApp и смотреть послание внутри приложения. Проблема коснулась владельцев iPhone.

«Эй, WhatsApp, есть мысли, почему это происходит? Не видите имя отправителя во всех уведомлениях о новых сообщениях?»

Журналисты издания уверены, что странная ошибка возникла сразу после обновления приложения, однако с ней очень легко справиться. Чтобы решить проблему, достаточно зайти в настройки WhatsApp, выбрать в меню раздел «Уведомление» и включить галочку напротив пункта «Показывать миниатюры».

Затем юзеру необходимо зайти в общие настройки iPhone, найти раздел «Уведомления» и выбрать WhatsApp. После этого нужно кликнуть на фразу «Показ миниатюр» и нажать «Никогда».

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