В WhatsApp обнаружили надоедливую ошибку

Согласно жалобам юзеров, на экране высвечивается лишь надпись «Сообщение», однако невозможно сразу определить, от кого оно пришло, а также увидеть его содержимое. Поэтому пользователям приходится открывать WhatsApp и смотреть послание внутри приложения. Проблема коснулась владельцев iPhone.

«Эй, WhatsApp, есть мысли, почему это происходит? Не видите имя отправителя во всех уведомлениях о новых сообщениях?»

Журналисты издания уверены, что странная ошибка возникла сразу после обновления приложения, однако с ней очень легко справиться. Чтобы решить проблему, достаточно зайти в настройки WhatsApp, выбрать в меню раздел «Уведомление» и включить галочку напротив пункта «Показывать миниатюры».

Затем юзеру необходимо зайти в общие настройки iPhone, найти раздел «Уведомления» и выбрать WhatsApp. После этого нужно кликнуть на фразу «Показ миниатюр» и нажать «Никогда».