В WhatsApp появится новая функция

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Мир Мир

В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.

Как сообщает WABetaInfo, такая функция содержится в новой версии приложения.

В текущем обновлении функцию «Исчезающие сообщения» заменили на «Удалить сообщения», но она все еще находится в разработке. С ее помощью юзеры также смогут настроить время, через которое их сообщения будут удаляться — спустя час, день, неделю, месяц или год.

Включить функцию можно в меню мессенджера, перейдя в информацию о контакте или настройки группового чата. В последнем случае возможность стирать записи должны предварительно разрешить администраторы чата.

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