В Якутии открыли уникальный мост

Сооружение стало одним из важнейших и уникальных объектов, построенных в условиях вечной мерзлоты. Общая протяженность участка составляет почти 6,5 километра. В состав мостового перехода входят основное сооружение мост через реку Марха длиной 560 метров и два моста через урочище Мар длиной 55 и 34 метров. Об этом сообщает официальный сайт главы региона.

Торжественную церемонию открытия возглавили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Туриев. По традиции народа саха церемония началась с обряда благословления «алгыс». По мосту проехала колонна автотранспорта, украшенная флагами, участники открытия моста торжественно прошлись по новому красивому мосту.

Мархинский мост на федеральной дороге «Вилюй», построенный в экстремальных природно-климатических условиях, на вечной мерзлоте, соединил оба берега реки Мархи и тем самым обеспечил круглогодичное сообщение между населенными пунктами вилюйской группы районов республки.