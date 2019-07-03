В Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за дождей

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что документ об эвакуации был издан почти для 720,8 тысячи жителей. Кроме того, были изданы аналогичные рекомендации для других частей префектуры Кагосима, а также префектур Кумамото и Миядзаки, что затронуло еще почти 400 тысяч человек.

Также известно, что муниципальные власти подготовили места для временного переселения людей. Количество осадков в некоторых районах Кюсю превысило 900 миллиметров за пять дней, что может в конечном счете вызвать оползни.

1 июля были опубликованы кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем. Необычные погодные условия были зафиксированы в городе Гвадалахара.