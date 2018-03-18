В Японии нашли крупнейший затерянный клад

Воскресенье, 18 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Японии нашли крупнейший затерянный клад

В Японии обнаружили денежный клад XV - XVI веков, который состоит из сотен тысяч медных монет.

По словам представителей музея, где выставили сокровища, эта крупнейшая находка в истории страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Монеты были обнаружены на раскопках в префектуре Сайтама в городе Хасуда. Они датированы средневековой «Эпохой воюющих провинций» (период Сэнгоку), которая закончилась установлением сегуната Токугава. Находка представляет собой хорошо сохранившийся кувшин высотой 70 сантиметров, в котором хранились 260 тысяч медных монет. В середине каждой монеты - отверстие, через которое пропускали веревку.

Клад выставили в хранилище культурных ценностей города Кумагая. Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в смутное время.

Период Сэнгоку начался в XV веке, когда сегуны самурайского рода Асикага потеряли контроль над страной. Это привело к децентрализации государственной власти и военным столкновениям между правителями различных провинций.

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