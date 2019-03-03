В Японии выходили младенца весом 268 граммов

Такого маленького новорожденного выходили впервые в истории.

Мальчик родился в августе прошлого года, и все это время находился под наблюдением врачей. Из-за внутриутробной аномалии плод практически не рос, поэтому медики решили провести кесарево сечение на 24 неделе беременности. Поначалу младенец был настолько маленьким, что помещался на двух ладонях. дышать и питаться ему приходилось с помощью специального оборудования.

Постепенно ребенок начал расти и набирать вес. За прошедшие месяцы он потяжелел на три килограмма и научился самостоятельно питаться грудным молоком. Сейчас малыш нормально развивается и не нуждается в постоянном наблюдении медиков, поэтому было решено отправить его домой, пишет ntv.ru.

По данным агентства Kyodo, ребенка официально зарегистрировали в реестре американского Университета Айова как мальчика с самым маленьким в мире весом, которому удалось выжить. Предыдущий рекорд принадлежал мальчику весом 274 грамма, родившемуся в Германии в 2009 году. Самая маленькая в мире девочка весом 252 грамма также родилась в Германии.

Всего известны 23 случая, когда младенцы с весом меньше 300 граммов, смогли выжить. И только четыре из них — мальчики, остальные — девочки.