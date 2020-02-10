В заброшенном кинотеатре нашли пропавшую год назад кошку

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Местные жители оповестили Общество по предотвращению жестокого обращения с животными Шотландии, что в местном заброшенном кинотеатре находится кошка. Специалисты связались с владельцем здания и получили разрешение на вход.

Кошку отвезли в ветеринарную клинику и тщательно осмотрели. Благодаря чипу ветеринары установили, что питомец, которого звали Софи, уже год числился пропавшим.

Эксперты не обнаружили у Софи проблем со здоровьем. Они только отметили, что кошка исхудала. С помощью чипа специалисты нашли контакты хозяина и передали ему питомца.