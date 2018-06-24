В замке короля Артура обнаружили загадочную надпись

Воскресенье, 24 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В замке короля Артура обнаружили загадочную надпись

Исследователи Археологического общества графства Корнуолл обнаружили 1300-летнюю надпись неизвестного автора в культурных слоях Тинтагеля - замка, связанного с легендой о короле Артуре.

По словам ученых, образцы британской письменности времен VII века редки, однако находка указывает на то, что тогда в местности проживали профессиональные писцы, знакомые с основными методами создания рукописей. Стиль письма, латиница, а также греческие и христианские символы демонстрируют культурное влияние Средиземноморья на Корнуолл после падения Западной Римской империи.

Надпись была сделана на 60-сантиметровом камне и включала такие латинские слова, как «сын» (fili) и «двое мужчин» (viri duo), а также римское имя Тит (Titus) и кельтское имя Будик (Budic).

Замок Тинтагель, руины которого сохранились до настоящего момента, был построен в 1233 году и находится около одноименной деревни. До него на этом месте существовала крепость, которая, как считается, была резиденцией королей кельтской Британии. Тинтагель фигурирует в мифах о короле Артуре: в замке родился будущий вождь бриттов, живший, по легенде, в V-VI веках.

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