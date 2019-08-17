В зоопарке Бельгии появились на свет панды-близнецы

Рождение двоих малышей – большое событие, ведь панды трудно размножаются в неволе.

Зоопарк Пайри Дайза расположен в Камброн-Касто. До рождения близнецов в этом зоопарке было три взрослых панды – двух привезли из Китая в 2014-м году, и в 2016-м у них появился детеныш – мальчик по имени Тиан Бао. Это первая панда, которая появилась на свет на территории Бельгии, пишет euromag.ru.

В 2016-м году панды-близняшки родились в зоопарке Вены.

«Для Шёнбруннского зоопарка это очень хорошая новость, так как все три рожденных раннее детеныша панды были мужского пола», – цитирует The Local.