В зоопарке Бельгии появились на свет панды-близнецы

Суббота, 17 Август 2019 Мир Мир

В зоопарке Бельгии появились на свет панды-близнецы

В конце прошлой недели в зоопарке Пайри Дайза в 60 км от Брюсселя родились панды-двойняшки: мальчик и девочка.

Рождение двоих малышей – большое событие, ведь панды трудно размножаются в неволе.

Зоопарк Пайри Дайза расположен в Камброн-Касто. До рождения близнецов в этом зоопарке было три взрослых панды – двух привезли из Китая в 2014-м году, и в 2016-м у них появился детеныш – мальчик по имени Тиан Бао. Это первая панда, которая появилась на свет на территории Бельгии, пишет euromag.ru.

В 2016-м году  панды-близняшки родились в зоопарке Вены.

«Для Шёнбруннского зоопарка это очень хорошая новость, так как все три рожденных раннее детеныша панды были мужского пола», – цитирует The Local.

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