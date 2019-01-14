Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram

Понедельник, 14 Январь 2019 Мир Мир

Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram

Вандал украл вывеску магазина уличной одежды Supreme в Лондоне и засветился с ней в соцсетях.

В официальном Instagram-аккаунте бренда появилось видео, на котором неизвестный мужчина с разбега отрывает табличку с логотипом бренда, скрывается с ней за ближайшим углом, а затем хвастается кражей на камеру.

Позже вор опубликовал на своей личной странице снятый на iPhone музыкальный клип. На видео он и двое его друзей танцуют с вывеской под свою песню, в частности, на капоте красного автомобиля Lamborghini Aventador.

Представители компании Supreme пока не прокомментировали инцидент.

В ноябре 2018 года хулиганы изрисовали баллончиками с краской витрину московского магазина рэпера Тимати Black Star Wear.

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