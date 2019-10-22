«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

Ее слова приводит издание Daily Mail.

53-летняя Трейси Белинда (Tracy Belinda), у которой три ребенка и две внучки, призналась, что каждые две недели она ходит на спа-процедуры. Кроме того, перед выходом на улицу она всегда наносит на кожу солнцезащитные средства, чтобы не ускорять процесс старения кожи.

«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота, — признается британка. — Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь».