«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

Вторник, 22 Октябрь 2019 Мир Мир

«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

Жительница английского графства Беркшир рассказала, что помогает ей выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Ее слова приводит издание Daily Mail.

53-летняя Трейси Белинда (Tracy Belinda), у которой три ребенка и две внучки, призналась, что каждые две недели она ходит на спа-процедуры. Кроме того, перед выходом на улицу она всегда наносит на кожу солнцезащитные средства, чтобы не ускорять процесс старения кожи.

«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота, — признается британка. — Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь».

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