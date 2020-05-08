Великобритании пообещали обвал цен на жилье из-за коронавируса

Пятница, 08 Май 2020 Мир Мир

Великобритании пообещали обвал цен на жилье из-за коронавируса

Цены на жилье в Великобритании могут обвалиться в среднем на 16 процентов из-за негативных последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Банка Англии.

Постепенный рост стоимости жилой недвижимости в стране начнется после возобновления экономической активности и снижения уровня безработицы, обещает регулятор. Пока продажам мешают ограничительные меры, введенные правительством на фоне распространения COVID-19: проводить просмотры квартир и домов и заключать сделки проблематично.

По данным банка Halifaх, в минувшем апреле средняя стоимость жилья в Великобритании снизилась на 0,6 процента по сравнению с показателем марта. В годовом исчислении квадратные метры подорожали на 2,7 процента.

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