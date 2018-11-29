Великобритании предрекли экономическую катастрофу

Возможные сценарии прописаны в сообщении регулятора.

Банк Англии рассмотрел четыре варианта развития событий: два жестких и два мягких. Жесткие могут быть реализованы, если Brexit в марте 2019 года состоится без сделки с Брюсселем и сопутствующего переходного периода. В частности, они предусматривают сокращение ВВП на восемь процентов к 2023 году, резкое снижение цен на жилую и коммерческую недвижимость.

Также регулятор прогнозирует падение курса фунта стерлингов на 25 процентов — ниже уровня доллара, рост инфляции до 6,5 процента и безработицы до 7,5 процента. При этом Банк Англии оговаривается, что крупнейшие кредитные организации страны способны справиться с кризисом.

Более оптимистичные сценарии предусматривают, наоборот, развитие экономики: рост курса фунта на пять процентов в первом квартале 2019 года, увеличение ВВП на 1,75 процента по сравнению с первоначальными прогнозами к 2023 году.

В конце ноября власти Великобритании и руководство ЕС утвердили параметры сделки о Brexit. Теперь ее должны одобрить Европарламент и парламент Великобритании.