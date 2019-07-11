Великобритания готовится к климатическому кризису

Комитет по изменению климата подчеркнул, что проблемы возникли из-за прекращения финансирования климатических программ, сообщает The Guardian.

Сейчас в европейских странах стоит аномальная жара. Причины погодной аномалии – шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно, пишет euromag.ru.

Синоптики предупреждают: лето 2019 года станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.