Великобритания готовится к климатическому кризису

Четверг, 11 Июль 2019 Мир Мир

Великобритания готовится к климатическому кризису

Официальные советники правительства Великобритании по климату заявили, что страна не готова к наводнениям, аномальной жаре и другим последствиям климатического кризиса.

Комитет по изменению климата подчеркнул, что проблемы возникли из-за прекращения финансирования климатических программ, сообщает The Guardian.

Сейчас в европейских странах стоит аномальная жара. Причины погодной аномалии – шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно, пишет euromag.ru.

Синоптики предупреждают: лето 2019 года станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.

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