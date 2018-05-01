Венесуэла нашла способ продать свою криптовалюту другим странам

Об этом пишет Business Standard.

По данным источников издания, представители блокчейн-департамента Венесуэлы находились в Индии в марте. Глава индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра сказал Business Standard, что венесуэльские чиновники ездят по разным странам и делают разные предложения, связанные с El Petro.

Предварительно, по словам Калры, Coinsecure готова запустить торги венесуэльской криптовалютой.

Венесуэла запустила El Petro 20 февраля. США предупредили о рисках использования криптовалюты из-за наложенных на Каракас санкций, в марте американский президент Дональд Трамп объявил о намерении ограничить операции с El Petro. Таким образом, как отмечает Coindesk, Венесуэле приходится искать пути внедрения своей криптовалюты в мировую экономику.