Венесуэла нашла способ продать свою криптовалюту другим странам

Вторник, 01 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Венесуэла нашла способ продать свою криптовалюту другим странам

Венесуэла предложила Индии скидку 30 процентов на сырую нефть, если страна согласится использовать венесуэльскую криптовалюту El Petro.

Об этом пишет Business Standard.

По данным источников издания, представители блокчейн-департамента Венесуэлы находились в Индии в марте. Глава индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра сказал Business Standard, что венесуэльские чиновники ездят по разным странам и делают разные предложения, связанные с El Petro.

Предварительно, по словам Калры, Coinsecure готова запустить торги венесуэльской криптовалютой.

Венесуэла запустила El Petro 20 февраля. США предупредили о рисках использования криптовалюты из-за наложенных на Каракас санкций, в марте американский президент Дональд Трамп объявил о намерении ограничить операции с El Petro. Таким образом, как отмечает Coindesk, Венесуэле приходится искать пути внедрения своей криптовалюты в мировую экономику.

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