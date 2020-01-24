Венесуэла захотела обложить налогом доллар

Налог также могут ввести для расчетов в евро и криптовалюте, пишет Bloomberg. Исключением станет только местная криптовалюта Petro, разработанная правительством Венесуэлы.

Местное население активно использует иностранную валюту для повседневных расходов на фоне затяжного кризиса и гиперинфляции. Как отмечает агентство, в настоящее время в столице страны Каракасе большинство операций в супермаркетах, торговых центрах и ресторанах осуществляются в долларах.

По итогам 2020 года, как ожидается, почти 70 процентов всех операций в стране будут осуществляться в американской валюте. К национальной валюте — боливару местные жители прибегают только при расчетах с небольшими суммами — например, при оплате парковки.

«Обложение долларовых операций налогом будет означать автоматическое признание властями страны неформальной долларизации экономики», — пишет Bloomberg. Введение налога позволит государству пополнить казну на фоне падения резервов до 30-летнего минимума, добавляет агентство. В настоящее время у властей Венесуэлы всего около миллиарда долларов. В Минфине Венесуэлы отказались комментировать тему.

В Венесуэле с 2003 года иностранная валюта находилась под жестким контролем со стороны государства. Операции с ней фактически были под запретом. Это привело к формированию черного рынка валюты в стране. Однако на фоне экономического кризиса и гиперинфляции (к маю 2019 года она достигла 130 060 процентов) произошла фактическая долларизация экономики Венесуэлы. В итоге в мае руководство страны наконец разрешило свободную покупку и продажу валюты в коммерческих банках.