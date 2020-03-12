Венгрия объявляет чрезвычайное положение

Четверг, 12 Март 2020 Мир Мир

Венгрия объявляет чрезвычайное положение

Правительство Венгрии объявило в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса.

"Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут последовать дополнительные превентивные меры", - сообщил официальный представитель правительства Золтан Ковач в своем официальном аккаунте в Twitter.

Как сообщало местное издание Daily News Hungary, в стране выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Инфекция обнаружена у восьми иранцев, одного британца и четырех граждан Венгрии, пишет euromag.ru.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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