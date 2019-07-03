Венский отель предлагает провести ночь в музее

Музей будет закрыт на всю ночь.

Вечер начнется с аперитива, затем куратор музея лично сопроводит гостей по основным выставкам и проведет персональную экскурсию. Затем гостей ждет ужин в купольном зале музея, пишет euromag.ru.

Предложение включает:

две ночи в номере категории Club Suite с доступом в клубный лаунж, где в течение всего дня сервируются разнообразные закуски и напитки;

также трансфер для двоих из аэропорта и обратно;

частный вечерний тур по экспозиции музея в сопровождении куратора;

ужин из 5 блюд только для двоих после закрытия музея в купольном зале, включая винное сопровождение, а также выступление виолончелиста

Предложение действительно до 23 декабря 2019 года. Стоимость – 19 935 евро для двоих.