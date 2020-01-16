Венскому Музикферайну исполняется 150 лет

В 2020 году знаменитый концертный зал отмечает 150-летие.

Здание Музикферайна на площади Карлсплац было построено Теофилом Хансеном. Прежде всего, знаменит Золотой зал, где Венский филармонический оркестр даёт ежегодный новогодний концерт, пишет euromag.ru.

Торжества в честь 150-летия Музикферайна начнутся 29 февраля 2020 г. со дня открытых дверей. Гостей ждут экскурсии, воркшопы, лекции и презентации. Также можно будет попробовать поиграть на инструментах. Кроме того, в 2020 году в афише – юбилейный цикл, бетховенский цикл и сразу два цикла произведений Малера.

В рамках празднования юбилея Музикферайна пройдут две выставки. С апреля по июнь 2020 года экспозиция расскажет об истории здания. Выставка, которая пройдет с октября по декабрь 2020 года, будет посвящена Людвигу ван Бетховену и Обществу любителей музыки.