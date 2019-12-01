Вещи Гитлера передадут Израилю

Ливанский предприниматель приобрел на аукционе в Мюнхене принадлежавшие Адольфу Гитлеру вещи на общую стоимость 600 тысяч евро.

Проживающий в Швейцарии бизнесмен Абдалла Шатила сообщил израильской радиостанции, что намерен передать приобретенные предметы Израилю. Еще до начала торгов он проинформировал израильскую организацию Керен ха-Йесод, что намерен купить как можно больше вещей Гитлера и передать их ей в качестве пожертвования.

По его словам, в общей сложности он приобрел десять предметов, в том числе цилиндр, издание книги Mein Kampf, коробку для сигар, письма и печатную машинку.

Шатила также сообщил, что вначале намеревался сжечь эти вещи, но потом подумал о важности их сохранения ради памяти для будущих поколений о существовании Гитлера.

Представитель Керен ха-Йесод, занимающейся сбором пожертвований для Израиля, 25 ноября подтвердила, что организация примет эти предметы и решит вопрос о том, куда они будут переданы.

Распродажа предметов из владений высокопоставленных представителей нацистского режима, прошедшая в Германии на прошлой неделе, вызвала критику со стороны еврейских организаций.

В середине ноября власти австрийского города Браунау решили отдать национализированный дом, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Гитлер, под отделение полиции.

Одной из причин этого решения стал массовый туризм сторонников Гитлера со всего мира к месту его рождения. Поклонники национал-социализма неоднократно проводили перед домом акции, которые в последние годы неоднократно заканчивались задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей, пишет euromag.ru.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размещались библиотека, школа, а с 1972 по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития.

После этого дом несколько лет пустовал, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.