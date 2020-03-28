Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов

Суббота, 28 Март 2020 Мир Мир

Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов

Девушка, весившая центнер, похудела на 30 килограммов в отместку за отмененное свидание.

Ее историю приводит издание The Sun.

24-летняя Лори Болл (Lori Ball) из Уэльса приняла решение сбросить вес после того, как молодой человек отменил второе свидание и обосновал это тем, что она слишком крупная. По словам девушки, после этого ей удалось похудеть со 101 до 70 килограммов за полгода. «Тогда это сильно меня задело. Сейчас я благодарна этому человеку, потому что его поступок стал толчком к изменениям», — призналась она.

Героиня материала подобрала для себя диету, ограничила количество потребляемых калорий и наняла личного тренера. Так, занимаясь спортом шесть раз в неделю, активно двигаясь и придерживаясь правильного питания, Болл похудела на 30 килограммов.

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