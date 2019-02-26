Ветеран попросил подписчиков найти потерянную кепку и прославился

Запись мужчины стала вирусной и собрала тысячи комментариев.

Рэбер сообщил, что оставил вещь в самолете, когда летел из Орландо в Филадельфию 1 февраля. Головной убор был очень ценен для американца: на нем было название американского авианосца «Хорнет», на котором он служил, и украшения в виде редких значков.

«Моя ветеранская кепка потерялась 1 февраля во время рейса Spirit Airlines из Орландо в Филадельфию. Головному убору и его украшениям больше 45 лет. Одна такая. Я прошу всех переслать это как можно большему числу людей, чтобы помочь вернуть ее», — написал ветеран, прикрепив к публикации снимок потерянной вещи.

Его публикацией поделились более 330 тысяч человек, и в итоге кепка была найдена: находку вернула стюардесса Катрин Эдвардс, которая увидела публикацию в Facebook. Авиакомпания отправила головной убор ветерану домой.

Позднее Рэбер опубликовал фото, на котором он позирует в возвращенной кепке и с номером газеты, где на первой полосе рассказана его история.