Видеоклип на официальную песню ЧМ-2018

Видеоролик на песню Live It Up опубликован на официальном канале Международной федерации футбола (ФИФА) в Youtube.

Продюсером песни стал диджей и композитор из США Уэсли Пентц, более известный под псевдонимом Diplo.

Отмечается, что Джем, Сит и Истрефи исполнят композицию перед финалом чемпионата мира - 2018, который состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».