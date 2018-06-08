Видеоклип на официальную песню ЧМ-2018
В интернете представлен видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу в России, которую исполняют американский актер и певец Уилл Смит, его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.
Видеоролик на песню Live It Up опубликован на официальном канале Международной федерации футбола (ФИФА) в Youtube.
Продюсером песни стал диджей и композитор из США Уэсли Пентц, более известный под псевдонимом Diplo.
Отмечается, что Джем, Сит и Истрефи исполнят композицию перед финалом чемпионата мира - 2018, который состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
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