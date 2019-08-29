VII Международная конференция «It’s Time for Moscow» проходит в Москве

Среди основных целей форума, организованного Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), – ознакомление представителей иностранных СМИ с деятельностью правительства Москвы, повышение инвестиционной привлекательности столицы, объединение русскоязычных СМИ зарубежья, улучшение имиджа Москвы путем предоставления объективной и достоверной информации.

В рамках мероприятий 29 августа в офисе издания «Аргументы и Факты» прошел круглый стол «Современные средства массовой информации в глобальном мировом пространстве». Участники обсудили роль СМИ в системе международных отношений и бизнес-среде, информационную безопасность личности, профессиональную этику мировых СМИ, свободу слова и безопасность современных журналистов.

30 августа в «Marriott Москва Грандъ-Отель» пройдет круглый стол «75-летие Победы во Второй мировой войне в зеркале зарубежной русскоязычной прессы».

Затем состоится пленарная сессия конференции «It’s Time for Moscow». Темы конференции – инвестиционный климат Москвы и роль малого бизнеса в нём, опыт инвестиционного сотрудничества Москвы на примере партнёрства с Индией, создание объективной информационной среды за рубежом.

Планируется, что в ходе пленарной сессии выступят министр правительства Москвы, глава ДВМС Сергей Черёмин, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

В форуме примут участие более 100 представителей иностранных СМИ из 30 стран мира – Германии, Португалии, Индии, США, Канады, Швеции, Швейцарии, Израиля, Бельгии, Литвы и других.