VII Всемирный конгресс соотечественников открылся в Москве

Конгресс открыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он зачитал послание президента РФ Владимира Путина к участникам конгресса.

Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов».

Путин в послании также заявил о намерении наращивать работу на этом направлении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в качестве председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, что комиссия уже утвердила план работы до 2023 года, одна из задач этого плана - консолидация русскоязычных по всему миру.

«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство», - сказал Сергей Лавров.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ожидает, что упомянутые господином Лавровым «поправки поступят от правительства». Сам сенатор «однозначно поддерживает любые инициативы, которые облегчают получение российского гражданства для наших соотечественников».