Виновные в порче воздуха

Четверг, 17 Май 2018 Мир Мир

Виновные в порче воздуха

Европейская комиссия решила подать в суд ЕС на Францию, Германию и ряд других стран сообщества за несоблюдение чистоты воздуха. Об этом сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

Как отмечается, Великобританию наряду с Францией и Германией планируется привлечь к ответственности за превышение лимитов на выбросы диоксида азота (NO₂). В то же время Венгрия, Италия и Румыния отклонились от стандартов по уровню твердых частиц.

Еще в январе Еврокомиссия указывала, что в отношении стран ЕС, продолжающих превышать установленные в 2005-м и 2010-м показатели, будут приняты жесткие меры. «Комиссия пришла к выводу, что в случае с шестью государствами-членами предложенные дополнительные меры недостаточны для приведения воздуха в соответствие стандартам в кратчайшие сроки», - заявил Велла.

Он добавил, что Испания, Словакия и Чехия избежали преследования в суде: они пообещали ввести новые правила, способствующие снижению загрязненности воздуха.

В январе международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришла к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное потепление.

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