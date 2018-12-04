Винт катера искалечил туристку в Таиланде

Вторник, 04 Декабрь 2018 Мир Мир

Винт катера искалечил туристку в Таиланде

Китайская туристка решила искупаться на пляже острова Пхипхи в Таиланде и попала под винт катера.

Женщина получила серьезные травмы, сообщает Inquirer.net.

39-летняя Юнг Сядун (Jung Xiadun) прибыла на остров провинции Краби на скоростном катере с 19 туристами и гидом. Когда водитель Чачаи Хачароен (Chatchai Khacharoen) пришвартовывал судно, женщина прыгнула в воду, не дождавшись, пока катер полностью остановится. В результате туристка попала под гребной винт и получила серьезные травмы спины и бедер.

По словам 29-летнего водителя, он не заметил выпрыгнувшую с задней части катера женщину. Туристку немедленно доставили в больницу острова Пхипхи, после чего перевезли в государственную больницу Пхукета.

Хачароену и второму водителю было предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью по невнимательности.

В августе 2018 года британский турист Ричард Чапелоу пропал в Португалии после падения в воду с надувного банана. Инцидент произошел недалеко от региона Алгарви на юге Португалии. Всего на водном аттракционе находились десять британцев. Когда банан перевернулся, один из упавших в воду туристов исчез.

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