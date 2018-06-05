Винтажный электромобиль на трех колесах

Вторник, 05 Июнь 2018 Мир Мир

Винтажный электромобиль на трех колесах

Маленькая фирма Nobe из Эстонии при помощи краудфандинга начала сбор средств на запук в серию трехколесного электромобиля.

Первую «живую» машину планируется подготовить к октябрю этого года, чтобы выставить ее на автосалоне в Париже.

Сейчас в составе компании насчитывается тринадцать сотрудников, большинство из которых - выпускники Таллинского университета. Среди них - со-основатель фирмы Меелис Мерило, ранее возглавлявший фирму ZEV (Zero Emission Vehicles). Она успела запомниться проектами электромобиля на базе газовской «Победы», двухместкой ZEV 7 в духе спорткара Lotus Seven и крохотной трехколесной машиной ZEV ELVE (собранной в кузове китайской микролитражки, напоминающей Smart).

Пока Nobe 100 существует только в виде рендеров и полноразмерного макета, вырезанного на станке с программным управлением. Основатель фирмы Роман Муляр рассказывает, что первоначально хотел создать стильный электромобильчик, который привлекал бы внимание как фольксвагеновский «Жук». И даже сравнивает свой проект с немецким «кабиненроллером» Messerschmitt пятидесятых годов. Но итоговый результат скорее напоминает итальянских машины 1950-х.

За ретро-дух в компании отвечает англичанин Джим Стоукс, у которого собственная компания по реставрации итальянских олдтаймеров. Фирма Jim Stokes Workshops занимается комплексной реставрацией и даже выпускает копии блоков, головок цилиндров и других компонентов для многих моделей Alfa Romeo и Lancia.

Тяговая батарея должна стоять в центре машины, на полу. Автомобильчик - полноприводный. Он приводится в движение при помощи мотор-колес. Но технические характеристики электромобиля пока не уточняются.

Сейчас Муляр собирает средства на выпуск электромобиля при помощи краудфандинга на платформе Funded by Me. Минимальный взнос в краудфандинговую кампанию - десять тысяч шведских крон, или 975 евро.

За 50 000 крон (4900 евро) можно заказать машину из первой партии в сто экземпляров. За сто тысяч крон (9800 евро) или более достанется машина из первой десятки. Информации о том, когда именно может начаться серийное производство, пока нет. Об этом сообщает Рамблер.

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