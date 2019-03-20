Владелец торрент-трекера получил 4 года тюрьмы

В Великобритании приговорили к реальным срокам четырех местных жителей, которые управляли торрент-трекером TheFoundry.name (сейчас недоступен). Фильмы на сайте иногда появлялись даже до официальной премьеры в кинотеатрах. Об этом со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу страны сообщает Tjournal.

40-летнего Стивена Пеграма (Steven Pegram), который владел сайтом, оплачивал хостинг и нелегально загружал фильмы, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Марку Роллину (Mark Rollin), которому 37 лет, дали три года тюрьмы за загрузку множества фильмов на торрент-трекер и незаконное хранение на компьютере 47 картин до релиза.

54-летний Пол Тейлор (Paul Taylor) и 42-летний Алан Стивенсон (Alan Stephenson) получили по два года лишения свободы с отсрочкой на 24 месяца. Тейлора признали виновным в загрузке фильмов на торрент-трекер, а Стивенсон создал сайт и поддерживал его. Все фигуранты дел признали себя виновными в заговоре с целью обмана и нарушения авторских прав, пишет euromag.ru.

Один из самых известных случаев нарушения авторских прав в истории TheFoundry.name — это слив американского боевика «Неудержимые 3». Видео в формате DVD Screener (вероятнее всего, копия для кинокритиков) появилось на трекере в июле 2014 года — тогда его загрузили «миллионы раз». Премьера в кинотеатрах состоялась только 15 августа.

Студия Lionsgate Films, которая выпустила «Неудержимых», заявила о потере двух миллионов долларов из-за «слива» фильма. Иски также предъявили Sony, Disney, Fox и Warner Brothers, чьи убытки составили около 9,2 миллиона долларов. Одними из самых крупных «сливов» стали «Годзилла» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Как подчеркивает TorrentFreak, запуск торрент-трекера на Западе еще недавно считался «чрезвычайно рискованным» делом, а их владельцы регулярно становились фигурантами дел. В последние годы число исков снизилось, но британцев осудили за действия, совершенные несколько лет назад.