Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой

Она обогнала бессменного лидера прошлых лет - президента компании Inteco Management Елену Батурину.

По данным издания, состояние Бакальчук за год выросло на 400 млн долларов, составив на 20 февраля 1,4 млрд долларов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет 1,2 млрд долларов, пишет euromag.ru.

"Новая оценка состояния Бакальчук - следствие изменений, произошедших с ее основным активом - интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей", - отмечает Forbes.

Wildberries за 2019 год выполнила 164 млн заказов, - вдвое больше, чем год назад, настолько же вырос ассортимент - с 1,8 до 3,6 млн наименований, и число поставщиков - до 19 тыс, пишет журнал.

Собственная сеть пунктов выдачи заказов компании превысила 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах Wildberries выйти на рынок Польши, а в январе текущего года компания запустила там продажи.

Впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, - тогда ее состояние Forbes оценил в 600 миллионов долларов. "Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом - одного из крупнейших девелоперов столицы", - отмечает издание.

Батурина входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с 1 млрд долларов. За 16 лет ее состояние поднималось до максимальных 4,2 млрд долларов в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже 1 млрд - до 900 млн долларов в 2009 году. В последние два года состояние Батуриной остается неизменным - 1,2 млрд долларов.