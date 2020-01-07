Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров

Причина — в нехватке воды из-за лесных пожаров.

Власти пришли к выводу, что верблюды потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров, охвативших большую часть территории Австралии. Кампания по организованному убийству верблюдов будет проводиться на севере страны, населенном преимущественно коренными жителями — аборигенами.

В рамках операции, которая продлится пять дней, планируется убить около 10 тысяч верблюдов. Отмечается, что из-за царящей в регионе засухи животные сильнее обычного нуждаются в воде, что приводит к «хаосу в местных общинах».

В частности, отмечены случаи, когда верблюды забирались в дома к местным жителям в поисках воды и разрушали объекты инфраструктуры на участках, а также ломали кондиционеры.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября прошлого года. В результате них уже погибли 19 человек, а также несколько миллионов животных. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны.