Власти Франции ужесточили наказание за протесты

Четверг, 14 Март 2019 Мир Мир

Власти Франции ужесточили наказание за протесты

Правозащитники считают новый закон очередным ущемлением гражданских прав и свобод.

Французский парламент принял так называемый «анти-хулиганский» закон. Этот документ вызвал немало горячих споров в обществе, поскольку вводит беспрецедентные для страны меры, пишет euromag.ru.

Отныне местные власти могут запретить участвовать в митингах тем, кого раньше уже уличали в хулиганстве или нападении на полицейских. Ранее таким правом обладал только суд. Еще одно спорное новшество — год тюрьмы и огромный штраф для тех, кто придет на митинг в маске.

Закон считают ответом на действия «желтых жилетов». Они уже несколько месяцев еженедельно устраивают беспорядки на улицах крупнейших городов — громят магазины, жгут машины, дерутся с полицией. Ущерб от погромов — десятки миллионов евро.

В министерстве внутренних дело надеются, что нововведения помогут вернуть порядок.

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