Власти Кипра проверят тех, кто "купил" гражданство

По словам главы кипрского МВД Константиноса Петридиса, для проведения аудита будут привлечены три международные компании — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. Они приступят к работе в декабре.

«Будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до применения более строгих критериев», — заявил министр. Проверка должна выявить, есть ли среди получивших кипрское гражданство лица, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под европейскими санкциями.

19 октября Петридис в эфире местного радио заявил, что уже есть случаи, когда паспорта новых граждан страны отзывали после проверок. Он отметил, что не всем, кто стал гражданином Кипра до ужесточения правил, удалось бы получить паспорт сегодня, пишет euromag.ru.

Программа, в рамках которой гражданство Кипра можно получить за инвестиции в размере от 2 млн евро, стартовала в 2013 году. За первые пять лет, прошедших с момента введения программы, кипрское правительство одобрило 1864 заявления о предоставлении гражданства. На конец 2018 года гражданство страны получили более 3200 человек с учетом членов семей.

В феврале этого года власти ужесточили условия, в частности, усилили меры при проверке на благонадежность и ввели дополнительный взнос в размере 150 тыс. евро.