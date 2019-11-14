Власти США взялись за Google из-за антимонопольного законодательства

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам одного из источников, на встречу явились представители около десяти штатов. В сентябре от Google потребовали предоставить информацию о заработках и работе в сфере онлайн-рекламы, поскольку именно в этом сегменте компания занимает доминирующее положение на рынке и получает от него основной доход. Расследование было запущено для того, чтобы выяснить, нарушает ли Google антимонопольное законодательство.

Представители Google отказались от комментариев по поводу встречи, но напомнили, что в своем блоге указывали на готовность к конструктивному диалогу, поскольку «всегда работали с регуляторами и намерены продолжать это делать».

Расследование возглавил прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton). Как отмечает издание, процесс расследования идет параллельно с разбирательством Facebook, но, в отличие от второго, к процессу привлечены прокуроры всех 50 штатов (в случае с социальной сетью — только генеральные прокуроры Колорадо, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины, Огайо, Теннесси и округа Колумбия).

«Двухпартийная коалиция объявила о планах расследовать всеобъемлющий контроль Google над рынками онлайн-рекламы и поисковым трафиком, который мог привести к антиконкурентному поведению, вредящему потребителям», — говорилось в заявлении офиса генерального прокурора Техаса, опубликованном в сентябре в связи с началом разбирательства.

При этом деятельность Google также изучают обе палаты Конгресса США, а также Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия (FTC).