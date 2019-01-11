Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов

Пятница, 11 Январь 2019 Мир Мир

Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в течение 22 лет публиковало неточные статистические данные, что привело к невыплате гражданам порядка 497 миллионов долларов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского ведомства.

Отмечается, что неточности в статистике возникли еще в 1996 году. Это отразилось на различных выплатах для более чем 19,73 миллиона человек по всей стране. В связи с обнаруженной ошибкой японское правительство даже начало пересмотр проекта бюджета на 2019 финансовый год.

Министерство уже принесло свои официальные извинения и пообещало выплатить недостающие средства всем пострадавшим. При этом тем, кто, наоборот, оказался в плюсе из-за ошибок, возвращать деньги не придется.

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