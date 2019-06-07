Власти Японии потребовали от женщин носить каблуки

Пятница, 07 Июнь 2019 Мир Мир

Власти Японии потребовали от женщин носить каблуки

Министр здравоохранения Японии Такуми Немото заявил, что женщины должны ходить на работу в туфлях на высоком каблуке.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Я считаю, что это не выходит за грань необходимого и уместного на рабочем месте», — сказал политик. Однако он отметил, что принуждение носить такую обувь женщин, имеющих проблемы со здоровьем, может рассматриваться как притеснение со стороны вышестоящих должностных лиц.

Такой комментарий политик дал в ответ на петицию, которую в понедельник, 3 июня, подписали 21 тысяча женщин. Автор петиции — актриса и писательница Юми Исикава (Yumi Ishikawa) —организовала кампанию под названием KuToo в надежде на принятие закона об отмене обязательного ношения каблуков в офисе.

По мнению активистки, указанное правило является половой дискриминацией, провоцирует сексуальные домогательства, а также вредит женскому здоровью.

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