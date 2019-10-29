Влюбленная пара устроила драку в автобусе аэропорта

Вторник, 29 Октябрь 2019 Мир Мир

Влюбленная пара устроила драку в автобусе аэропорта

Влюбленная пара туристов, прилетевшая рейсом авиакомпании Ryanair из Бирмингема (Великобритания) в Аликанте (Испания), устроила драку в автобусе.

Об этом сообщает The Sun.

Причины конфликта неизвестны. Сначала женщина набросилась на мужчину, повалила его и начала наносить удары по голове. Затем мужчине удалось подняться, он прижал женщину к стене автобуса и принялся бить ее кулаком по голове.

По словам одного из очевидцев, участвовавшая в драке девушка рассказала ему, что пара отправилась в совместный отпуск, несмотря на то, что начала встречаться совсем недавно. Оба участника драки были сильно пьяны. Другой очевидец рассказал, что дебоширы «действительно хотели избить друг друга и наносили правильные удары».

В итоге пару удалось разнять, после чего мужчина и женщина были заперты в автобусе, где ожидали прибытия полиции.

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