Влюбленный парень бросил работу и дом ради поисков незнакомки

25-летний китаец по фамилии Сунь встретил незнакомку в конце сентября. Он не подошел к ней, так как в это время был в магазине с другой девушкой. Он знал, что нравится спутнице, поэтому не хотел ранить ее чувства и при ней знакомиться с другой. Тем не менее, Сунь уверяет, что за те несколько секунд, когда он встретился взглядом с незнакомкой, «между ними появилась особая связь». Китаец влюбился в нее с первого взгляда и считает ее «той единственной».

С тех пор он не оставляет надежды встретить ее и с 11:00 до 19:00 дежурит в книжном магазине. Также он нарисовал портрет девушки и раздавал людям листовки с ним в надежде отыскать ее через знакомых. Сунь уверяет, что ему неважно, помнит ли его незнакомка, он просто хочет найти ее и попытаться с ней сблизиться.

Сунь признается, что ему приходится брать деньги у родственников, так как он не может отвлекаться на работу. «Люди зарабатывают деньги, чтобы содержать семью, но если у меня нет семьи, то какой мне смысл сейчас зарабатывать?» — объяснил он свои действия. Он надеется, что сможет построить семью с незнакомкой.

Как сообщает портал World of Buzz, в попытках найти девушку китаец обращался в суд. Он попытался составить иск на незнакомку за то, что она подвергает его «эмоциональным страданиям» в надежде, что полиция найдет ее. Но суд отказался рассматривать это дело.

История Суня привлекла внимание пользователей китайской соцсети Weibo. Большинство пользователей сочли его поведение не романтичным, а пугающим. Его прозвали «жутким», «сталкером» и «психопатом», а незнакомке посоветовали продолжать держаться от него подальше.