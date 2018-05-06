Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников
Актриса Сисели Тайсон, которой в декабре исполнилось 93 года, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в наряде американского бренда B Michael.
Об этом сообщает Vogue.
Белый брючный костюм с цветочным принтом серого цвета Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, многослойным ожерельем и смарт-часами Apple Watch. Журналисты издания отметили, что на голове актрисы была модная стрижка боб с окрашиванием омбре.
Сисели Тайсон была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль в телевизионном фильме «Автобиография мисс Джейн Питтман» в 1974 году. Двумя годами ранее ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер».
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