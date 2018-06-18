Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом

Следующая «единичка» сменит платформу - хэтчбек теперь будет построен на модульном шасси MQB. Как и A3, модель лишится трехдверной модификации и станет выпускаться только в виде пятидверки, при этом само сборочное производство перенесут из Бельгии на испанский завод Seat.

На снимках новинка показана в двух модификациях: 35 TSI и 40 TSI, причем обе со спорт-пакетом S Line. Детальной информации о гамме двигателей пока нет, однако предполагается, что хэтчбек будет предлагаться со 116-сильным трехцилиндровым мотором объемом один литр и 150-сильной «четверкой» 1.5.

Также ожидается появление «заряженной» модификации S1 с полным приводом и двигателем, выдающим около 250 сил.