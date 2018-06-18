Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом

Понедельник, 18 Июнь 2018 Мир Мир

Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом

Бельгийский сайт Autotijd опубликовал первые официальные фотографии хэтчбека Audi A1 нового поколения.

Следующая «единичка» сменит платформу - хэтчбек теперь будет построен на модульном шасси MQB. Как и A3, модель лишится трехдверной модификации и станет выпускаться только в виде пятидверки, при этом само сборочное производство перенесут из Бельгии на испанский завод Seat.

На снимках новинка показана в двух модификациях: 35 TSI и 40 TSI, причем обе со спорт-пакетом S Line. Детальной информации о гамме двигателей пока нет, однако предполагается, что хэтчбек будет предлагаться со 116-сильным трехцилиндровым мотором объемом один литр и 150-сильной «четверкой» 1.5.

Также ожидается появление «заряженной» модификации S1 с полным приводом и двигателем, выдающим около 250 сил.

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