Внучка Елизаветы II нашла жениха

30-летняя Беатрис прибыла на гала-вечер в Национальную портретную галерею в Лондоне вместе с 34-летним Эдоардо Мапелли Моцци. Пара встречается уже два месяца и в окружении принцессы говорят о том, что роман развивается очень бурно. Беатрис уже познакомила Эдоардо с родителями. Не за горами помолвка. Возможно, бракосочетание состоится уже в 2019 году.

Весной прошлого года родная сестра Беатрис Евгения вышла замуж и теперь внучка королевы - единственная завидная наследница короны, остающаяся свободной. Беатриса Йоркская - старшая дочь второго сына королевы Елизаветы Эндрю. Она - восьмая в очереди по порядку наследования трона, пишет euromag.ru.

Эдоардо Мапелли-Моцци (друзья называют его Эдо) ─ сын итальянского аристократа и звезды горнолыжного спорта, графа Алессандро Мапелли-Моцци из Бергамо. Эдо уже был женат. У него есть двухлетний сын.

Беатрис 10 лет встречалась с американским бизнесменом Дейвом Кларком, но пара рассталась в 2016 году.

Спустя несколько месяцев молодой человек объявил о помолвке с другой, а в июле 2018 года женился.