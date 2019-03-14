Внучка Елизаветы II нашла жениха

Четверг, 14 Март 2019 Мир Мир

Внучка Елизаветы II нашла жениха

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис впервые появилась на публике вместе со своим новым другом - мультимиллионером из Италии.

30-летняя Беатрис прибыла на гала-вечер в Национальную портретную галерею в Лондоне вместе с 34-летним Эдоардо Мапелли Моцци. Пара встречается уже два месяца и в окружении принцессы говорят о том, что роман развивается очень бурно. Беатрис уже познакомила Эдоардо с родителями. Не за горами помолвка. Возможно, бракосочетание состоится уже в 2019 году.

Весной прошлого года родная сестра Беатрис Евгения вышла замуж и теперь внучка королевы - единственная завидная наследница короны, остающаяся свободной. Беатриса Йоркская - старшая дочь второго сына королевы Елизаветы Эндрю. Она - восьмая в очереди по порядку наследования трона, пишет euromag.ru.

Эдоардо Мапелли-Моцци (друзья называют его Эдо) ─ сын итальянского аристократа и звезды горнолыжного спорта, графа Алессандро Мапелли-Моцци из Бергамо. Эдо уже был женат. У него есть двухлетний сын.

Беатрис 10 лет встречалась с американским бизнесменом Дейвом Кларком, но пара рассталась в 2016 году.

Спустя несколько месяцев молодой человек объявил о помолвке с другой, а в июле 2018 года женился.

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