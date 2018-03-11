Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах

Воскресенье, 11 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах

Парламент Флориды с минимальным перевесом голосов одобрил законопроект, разрешающий учителям открыто носить оружие в школах штата.

Закон предусматривает повышение возраста владения оружием с 18 до 21 года, вводит некоторые ограничения на продажу штурмового оружия, а также разрешает учителям открыто носить оружие в школах, что было запрещено во всех штатах с 2013 года. Помимо этого, он предусматривает увеличение числа вооруженных охранников в учебных заведениях.

За законопроект проголосовали 67 депутатов, против - 50. До этого в понедельник, 5 марта, законопроект принял сенат штата. Там в него внесли поправку - педагоги должны будут пройти специальное бесплатное обучения обращению с оружием в полиции. Окончательное решение по нему примет губернатор Рик Скотт. Он подчеркнул, что внимательно изучит текст законопроекта и встретится с семьями погибших в трагедии учеников, выяснив их мнение.

Закон появился сразу после трагедии в школе города Паркленд 14 февраля. Тогда от рук бывшего ученика Николаса Круза погибли 17 подростков и педагогов, ранения получили 17 человек. Аарон Фейс - школьный тренер по футболу - перекрыл стрелку сектор обстрела, что позволило группе учеников скрыться. Большинство жителей штата требуют приговорить Круза к смертной казни, его адвокаты вступили в переговоры с прокуратурой о пожизненном заключении.

Флорида - южный штат США, его жители в большинстве традиционно выступают за разрешение открытого ношения оружия, предусмотренного Второй поправкой к конституции.

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