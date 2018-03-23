Во Франции акции протеста вылились в беспорядки

Пятница, 23 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Во Франции акции протеста вылились в беспорядки

По всей Франции 400 тысяч человек вышли на демонстрации против запланированных правительством социально-экономических реформ.

После нововведений работодателям, например, будет проще увольнять сотрудников.

Французские СМИ из-за масштаба акций назвали этот день «черным четвергом». Самые массовые митинги прошли в Париже. Работники транспортной сферы - железнодорожники и авиадиспетчеры, а также учителя, студенты и активисты профсоюзов вышли на шествие к площади Бастилии. По пути некоторые радикально настроенные демонстранты громили витрины магазинов, жгли файеры и бросали в стражей порядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, пишет ntv.ru.

Не обошлось без столкновений и в Нанте, на западе Франции. Там в результате беспорядков пострадали шесть человек, в том числе четверо полицейских. Восемь человек были задержаны.

Кроме того, в четверг устроили забастовку работники транспортной сферы, из-за этого в ряде аэропортов были задержаны рейсы.

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