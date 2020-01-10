Во Франции начались распродажи

В этом году распродажи будут значительно короче, чем в прошлом: они продлятся четыре недели вместо шести. Такое решение было принято министерством экономики для того, чтобы вернуть этой коммерческой акции былую притягательность. Опыт показал, что слишком долгий период распродаж привлекает меньше клиентов, пишет euromag.ru.

Открытие зимнего сезона распродаж-2020 было торжественно объявлено министром экономики Франции Брюно Ле Мэром, который специально для этого приехал в знаменитый парижский универмаг Galeries Lafayette. Он пожелал продавцам удачи, а коммерсантам – поправить пошатнувшиеся из-за забастовки дела. Затем многочисленные посетители, среди которых, в основном, были китайские и японские туристы, вбежали в здание.

Согласно цифрам федерации Procos, которая объединяет 260 французских марок и магазинов, в декабре 2019 года доходы от продаж в Париже снизились, в среднем, на 18%. Это связано с тем, что потенциальные покупатели просто не могли добраться до магазинов и совершали свои предрождественские покупки через интернет.