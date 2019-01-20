Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей

Воскресенье, 20 Январь 2019 Мир Мир

Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей

Все найденные машины выставят на аукцион.

Во Франции нашли коллекцию из 81 заброшенного автомобиля, при этом среди них встречаются даже такие редкие и ценные спорткары, как Lamborghini Miura P400 и Jaguar E-Type первого поколения. Все машины будут выставлены на аукцион.

Большая часть коллекции – это автомобили, выпущенные в 1960-х и 1970-х годах, но есть и машины начала ХХ века, например, кабриолет французской марки Rolland-Pilain, появившейся в 1905 году.

Найденная Lamborghini Miura P400 образца 1968 года сохранила оригинальный двигатель V12 объемом 3,9 литра, а ее пробег составляет 77 886 километров. За спорткар планируется выручить около 400 000 — 600 000 евро. Купе Jaguar E-Type, находящийся в очень плохом состоянии, будет стоить примерно в десять раз меньше.

Среди других машин: очень редкий Porsche 356 образца 1953 года из самой первой серии автомобилей, «Корвет» 1981 года, несколько Lancia Flaminia и Lincoln Continental, а также необычный фургон Citroen из 1930-х. Также в коллекцию входят модели марок Audi, Volkswagen, Peugeot, Oldsmobile, Alfa Romeo, Renault, Chrysler и Cadillac.

Также на аукцион будут выставлены найденные там же запчасти, включая двигатели, коробки передач и колеса – всего около 100 лотов.

Торги пройдут 20 января.

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