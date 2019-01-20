Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей

Во Франции нашли коллекцию из 81 заброшенного автомобиля, при этом среди них встречаются даже такие редкие и ценные спорткары, как Lamborghini Miura P400 и Jaguar E-Type первого поколения. Все машины будут выставлены на аукцион.

Большая часть коллекции – это автомобили, выпущенные в 1960-х и 1970-х годах, но есть и машины начала ХХ века, например, кабриолет французской марки Rolland-Pilain, появившейся в 1905 году.

Найденная Lamborghini Miura P400 образца 1968 года сохранила оригинальный двигатель V12 объемом 3,9 литра, а ее пробег составляет 77 886 километров. За спорткар планируется выручить около 400 000 — 600 000 евро. Купе Jaguar E-Type, находящийся в очень плохом состоянии, будет стоить примерно в десять раз меньше.

Среди других машин: очень редкий Porsche 356 образца 1953 года из самой первой серии автомобилей, «Корвет» 1981 года, несколько Lancia Flaminia и Lincoln Continental, а также необычный фургон Citroen из 1930-х. Также в коллекцию входят модели марок Audi, Volkswagen, Peugeot, Oldsmobile, Alfa Romeo, Renault, Chrysler и Cadillac.

Также на аукцион будут выставлены найденные там же запчасти, включая двигатели, коробки передач и колеса – всего около 100 лотов.

Торги пройдут 20 января.