Во Франции объявили чрезвычайное положение

Об этом в понедельник, 10 декабря, он заявил в эфире BFMTV.

Глава государства призвал протестующих к спокойствию и порядку, заявив, что для насилия не будет никакого снисхождения. При этом он признал, что гнев французов был справедливым.

Макрон анонсировал повышение минимальной зарплаты в стране на 100 евро с 2019 года. Кроме того, премия, которая полагается работникам по итогам года, не будет облагаться налогами.

Президент Франции также заявил, что крупнейшие предприятия страны и богатые граждане должны помочь государству преодолеть сложившийся кризис. Он пообещал собрать на неделе представителей компаний и принять некое решение по этому вопросу.

Его собственные предложения по этому поводу будут представлены в парламент премьер-министром во вторник, 11 декабря. Макрон пообещал, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство. По его мнению, из-за этого сбора страна лишается налоговых резидентов и, следовательно, инвестиций в экономику.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. На фоне протестов французской экономике предрекли замедление роста. Также было подсчитано, что с начала беспорядков убытки страны превысили миллиард евро.