Во Франции объявили номинантов кинопремии «Сезар»

На звание лучшего фильма претендуют семь картин: «Боль» Эммануэля Финкеля, «Братья Систерс» Жака Одияра, «Непотопляемые» Жиля Леллуша, «На свободе» Пьера Сальвадори, «Опекунство» Ксавье Леграна, «Ги» Алекса Лутца и «Младенец» Жанны Эрри, пишет euromag.ru.

Лучшим иностранным фильмом, по мнению французской академии, может стать «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны, «Капернаум» Надин Лабаки, «Холодная война» Павла Павликовского, «Девочка» Лукаса Донта, «Ханна» Андреа Паллаоро, «Наши сражения» Гийома Сенеса или «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, сообщает RT.